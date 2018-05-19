HT Magazin'de yer alan yazıya göre Ramazan'ı kilo almadan ve aç kalmadan tamamlayabilmek için doğru beslenmek gerekiyor

SAHURDA TUZLU VE YAĞLI BESİNLERE DİKKAT!

Sahurda gün boyunca alınmayan besin öğesi ihtiyaçlarını karşılamak için öğün sayısı artırılmalı ve mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmak son derece zararlıdır. Bu nedenle sahurda protein içeren süt içilmeli, yoğurt, peynir gibi gıdalar yenmeli, kan şekerinin düşmesini önlediği için yanında mutlaka karbonhidrat tüketilmelidir.

Çok ağır olmayan fakat aynı zamanda tok tutan besinler tüketilmelidir.

Sahurda bol su içilmeli ve uykuyu bölecek ağır besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Tuzlu, şerbetli, yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.

Uzun süre açlık nedeniyle yaşanacak sindirim sistemi sorunlarından korunmak için günlük meyve hakkının biri sahurda tüketilmelidir.

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

ÇORBADAN SONRA YEMEĞE ARA VERİN!

Oruç açıldıktan sonraki beslenme üç ya da tercihen dört öğüne dağıtılmalıdır. Hafif bir iftar açılışı, iftar, gece ara öğün ve sahur şeklinde planlı olarak sıvı ve gıda alınmalıdır.

Hazımsızlık sorunu yaşamamak için besinler hızlı yenmemeli ve iyi çiğnenmelidir.

Yemeğe önce çorbayla başlanmalıdır. Çorba içildikten sonra yemek yemeğe biraz ara verilebilir.

Kısa süreli hafif tempolu yürüyüş yapmak sindirim konusunda yardımcı olacaktır

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İFTAR MENÜSÜNDE NELER OLMALI?

İftarın 1 bardak ılık su, yanında 2 adet zeytin veya 1 adet hurma, ardından ılık çorba içilerek açılması hafif bir başlangıç için idealdir. Mönü bütün besin gruplarını içermelidir. Salata, sebze, yoğurt, ayran-cacık, et, tavuk ya da balık ve tam tahıllı karbonhidratlar iftar için oldukça sağlıklıdır. Tatlı tercihi ise hafif olanlardan yana kullanılmalıdır.

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