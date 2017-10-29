Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 74 - TOFAŞ: 86
Salon: Sakarya
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Emin Moğulkoç
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 23, Jankovic 4, Metecan Birsen 9, Fall 10, Harris 17, Tufan Önen 3, Pryor 6, Boothe 2
TOFAŞ: Morgan 21, Barış Ermiş 15, Yiğit Arslan 3, Crocker 12, Mejia 17, Kadji 2, Owens 10, Henry 6
1. Periyot: 19-19
Devre: 34-45
3. Periyot: 51-72
Bu sonuçla TOFAŞ, ligdeki dördüncü maçını da kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Jones, Metecan Birsen, Fall ve Harris'in basketleriyle başlarken, TOFAŞ ise Morgan, Crocker ve Kadji'nin sayılarıyla skor üretti. İlk periyot, TOFAŞ'ın son saniyede bulduğu basketle 19-19 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, 12. dakikada Morgan'ın sayısıyla 27-20 öne geçti. Bu bölümden sonra iyi savunma yapan ve 10 sayı bularak öne geçen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikada skoru 30-29'a getirdi. Periyodun kalan bölümünde yeniden üstünlüğü ele geçiren TOFAŞ, soyunma odasına 45-34 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına Morgan, Barış Ermiş ve Owens'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan TOFAŞ, 23. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 34-53. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jones ve Metecan Birsen'in basketleriyle 25. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: 40-53. Çeyreğin kalan bölümünde yeniden farkı açan TOFAŞ, final periyoduna 72-51 üstün girdi.
Son çeyrekte skorda çift haneli farkı koruyan TOFAŞ, salondan 86-74 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Morgan 21, Mejia 17, Barış Ermiş 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise 23 sayıyla oynayan Jones, maçın en skorer ismi oldu.
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