2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Sakarya ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Sakarya'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Sakarya iftar vakti...



SAKARYA İFTAR VAKTİ 2018





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11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Sakarya iftar vakti 20:17 olarak yer almakta. Sakarya'da saat 20:17'de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.SAKARYA İMSAK VAKTİ 2018Sakarya yarın gece 2. sahura kalkacak. Sakarya sahur vakti 03:44 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Sakarya'da 03:44 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.