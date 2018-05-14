STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Özgüç Türkalp(xx), Engin Erdem(xx), Utku Tunavelioğlu(xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx), Oğulcan (xx), Birhan (xxx), David Deniz (xx), Özgür (xx), Erhan (xx), Berkay (xx), Hüseyin (xx), Oğuzhan (xxx), Bahri (xx), Mertcan (xx) (Dk 80 Mehmet Gülmez xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Serdar(xx) (Dk.80 Tevfik xx), Ramazan(xxx)(Dk. 59 Batuhan (xxxx), Beykan(xx), Ferhat(xx), Cenk(xx), Karahan(xx), Talha(xxx) Mahir(xx) (Dk.64 Cem xx), Tufan(xx), Burak(xx)

GOLLER: Dk. 88 ve Dk. 90+6 Batuhan (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Birhan, Erhan, Özgür, Ali (Bandırmaspor) - Tufan, Karahan, Beykan, Mahir, Ferhat (Sakaryaspor)

TFF 2. Lig'de play-off'larda yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

Beyaz Grup ekipleri arasında oynanan mücadeleler sonucunda Sakaryaspor ile Gümüşhanespor adını play-off yarı finaline yazdırdı.

İlk maçta sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor, deplasmanda oynanan mücadeleyi Batuhan Karadeniz'in 87 ve 90+6. dakikalardaki golleriyle 2-0 kazanarak turu geçti.

Deplasmanda oynandığı ilk maçta Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kalan Gümüşhanespor da sahasında oynadığı karşılaşmayı 32. dakikada Fırat Arıkan ve 66. dakikada Oktay Delibalta'nın golleriyle 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağdan Ramazan´ın ortasında kale yakınından Beykan´ın kafa şutunu kaleci Ali önledi.

33. dakikada Oğulcan´ın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Hüseyin´in ortası kalecide kaldı.

34. dakikada David Deniz´in ceza alanı dışından sert şutu üstten dışarı gitti.

35. dakikada sağdan Ramazan´ın ortasında ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Beykan´ın şutu farkı şekilde auta gitti.

51. dakikada sağdan Ramazan´ın ortasında Beykan´ın kafa şutu yandan dışarı gitti.

58. dakikada Karahan´ın soldan ortasında Ferhat´ın sert şutu yandan dışarı gitti.

85. dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Erhan, kendi pozisyonunu yarattı. Boş alanda topu sürerek ceza alanı içine giren Erhan, topu uygun pozisyonda üsten dışarı gönderdi.

88. dakikada Bandırmaspor ceza alanında oluşan karombolde Batuhan takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

90+6. dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye yükseltti. Bandırmaspor'un risk aldığı dakikalarda kaleci Ercüment'in pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Batuhan ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşla karşılaşmadaki 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

Karşılaşma Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.