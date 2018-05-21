Şam kırsalı ve Yermuk DEAŞ'tan temizlendi

Suriye Rejimi ordusu Şam'ın kuzeyinde DEAŞ elindeki son bölgenin de alındığını açıkladı. Bu gelişme ile Şam'ın tamamen militanlardan arındırılmış, güvenli ve özgür olduğu vurgulandı.

Suriye devlet televizyonunun haberine dayanarak AP'nin bildirdiğine göre Filistinlilerin bulunduğu Yermuk kampı bölgesi ele geçirildi. Beşar Esad'ın askerlerinin, Şam'ı, en ücra köşeler de dahil olmak üzere 2011 den sonra bugün ilk kez tamamen rejim kontrolüne geçirdiği açıklandı.

Deaş ile rejima arsındaki anlaşma ardından bölgede rejim kontrolünde yaşamak istemeyen siviller de tahliye edilmişti.

Güney Şam ve Yermuk kampı bölgesinde yaşanan çatışmalar kampa aşırı zarar vermişti. Yermukkampnın bazı bölglerinde ise ÖSO kontrol sağlamıştı.

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