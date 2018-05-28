Bursaspor Kulübü'nde dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda güven tazeleyen başkan Ali Ay, deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı Bursa'ya davet etti. Davetin üzerine Aybaba, akşam saatlerinde kente geldi.

Aybaba'nın bu akşam ve yarın yeşil-beyazlı yöneticilerle son detayları görüşeceği, anlaşma sağlanması halinde ise resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Öte yandan, kulübün internet sitesinden, bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan sportif direktör Cenk Ergün ile anlaşma sağlandığı haberlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde sportif direktör olarak Cenk Ergün ile anlaşmaya vardığımız şeklinde haberler yer almaktadır. Sportif yapılanmayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup henüz iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.