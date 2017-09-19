Samet Aybaba: Kupada finale kadar gitmeyi düşünüyoruz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialıyız. Finale kadar gitmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda sahasında BUGSAŞ Spor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Demir Grup Sivasspor'da Aybaba, ligde sahalarında Göztepe ve Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, taraftarları maçlara davet etti.

İç saha maçlarında coşkulu bir oyun oynamayı hedeflediklerini dile getiren Aybaba, "Bu maçları kazanarak Sivasspor'un ligde gerçekten iyi takım olduğunu ve bu lige damga vuracak ekiplerden biri olduğunu, iyi futbol oynadığını herkese gösterelim." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'un çok mücadele eden ve koşan bir takım olduğuna dikkati çeken Aybaba, takımının geçen hafta ligde Osmanlıspor karşısında yediği gollere ilişkin de şunları kaydetti:

"Arkadaşlar kolay değil, dünyanın her tarafından insanları topluyoruz. Mesela hiç görmedikleri Ankara'ya otobüsle gidiyoruz. Sıcak ve inanılmaz mücadele ediyoruz, 2 tane çok basit golle elimizdeki avantajı kaybediyoruz. Bu olmamalı, biraz daha istekli, biraz daha verilen görevleri yerine getirme arzusu içerisinde olunmasını istedik arkadaşlardan. Kolay değil bu işler, onlar da adapte olma sıkıntısı çekiyor ama biz gerçekten böyle basit golleri yememek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"KUPADA İDDİALIYIZ"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili olarak Aybaba, şöyle konuştu:

"Kupada iddialıyız. Teknik adam olarak kupaya her zaman iddialı olarak baktım, oyuncularımız da inşallah öyle bakar. finale kadar gitmeyi düşünüyoruz."

Samet Aybaba, kupa maçında karma bir kadro ile sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

John Boye'nin sakatlığının sorulması üzerine Aybaba, savunma oyuncusunun geçirmesi gereken bir ameliyatının olduğunu anlatarak, Boye'yi operasyon için ikna edip bir an önce takıma dönmesini sağlayacaklarını söyledi.

Aybaba, John Boye'nin büyük oranda sezonun ilk yarısını kapattığını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Thievy Bifouma ise takımının ligde kalması adına çaba gösterdiğini, taraftarların Sivasspor'un futbolundan zevk alması için mücadele edeceğini belirtti.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda sahasında BUGSAŞ Spor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, yarım sahada oynanan maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanda sakatlığı nedeniyle Muhammet Demir ve Ziya Erdal takımdan ayrı koşarken, orta saha oyuncusu Cyriac Gohi Bi ise salonda çalıştı.

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