Samet Aybaba ve Bülent Uygun maçın ardından konuştu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Araya atılan topların etkili olacağını planlıyorduk, planlarımız tuttu" dedi.

Süper ligin 5. haftasında Osmalıspor'a konuk olan Sivasspor 2-1 geriye düştüğü maçtı 4-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Geçen haftalarda da belirtmiştim yeni katılan oyuncular var, onların adaptasyon süreci var. Sadece 4 gün idmana çıkan arkadaşlarımız var ama sahada birlikteliği ne mutlu ki sağlamışlar özellikle kulübedeki arkadaşlarımızın onlarla diyaloğu inanılmazdı. Rakibin savunmasının ağır olduğunu biliyorduk araya atılan topların etkili olacağını planlıyorduk planlarımız tuttu. Ama iki tane çok basit gol yedik bize yakışmadı bu goller. Bizim takım gelişmeye açık genç oyuncularımız var kaliteli yabancı oyuncularımız var biz bunları bir arada tutup başarma özelliğini onlara yansıtabilirsek ligin gerçekten iyi futbol oynayan keyif veren yukarıları hedefleyen bir Takım olma görüntüsü çıkar ortaya. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

ALLAH TÜRK FUTBOLUNA YARDIM ETSİN''

Gündemde olan yabancı kuralına değinen Aybaba, "Yabancı sınırlaması ile ilgilide sıcak bir gelişme var galiba düşürülmeye çalışılıyor. Biz yıllardır belirtiyoruz üretmeden üstüne katarak olmaz diye. Yine hata yapmaya başladık. Altan üretmeden bu işi halledemezsiniz. Gelin diyoruz futbolun içindeki herkese, teknik adamları nasıl geliştireceğimizi hep birlikte planlayalım. Futbolumuzu nasıl seyredilir bir hale getirecek planlayalım biz bunun için her zaman varız. Ama yönetenler maalesef bu konuyla ilgili sadece kendi kararları ortaya çıktığında futbolda bu hale düşüyor. Ben birinci kararın yanlış olduğu düşüncesindeydim hep, şimdi bu alınacak kararında yanlış olduğunu söylüyorum. Allah Türk futboluna yardım etsin" şeklinde konuştu.

OSMANLISPOR CEPHESİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hüseyin Göçek klasik olarak tekrar pozisyonu çözemedi" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Osamanlı Stadı'nda konuk ettiği Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 öne geçen Osamlıspor skoru koruyamadı ve maçtan 4-2 yenik ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyorum. Birinci dakikada olmayan bir penaltı. Hüseyin Göçek klasik olarak tekrar pozisyonu çözemedi. Takım üzerinde zaten bir baskı vardı penaltıyla bu arttı. Ama çok hızlı geri dönüşüm sağlayabildik öne geçtik fakat bu seferde yaptığımız ufak tefek bireysel hatalar bize pahalıya patladı. Doğru düzgün yönetemeyen çok formsuz bir hakem vardı sahada. Milli maç arasına kadar bir sürece ihtiyacımız var. Daha öncede söylemiştim 15 günlük sonraki o arada bütün gelen arkadaşlarla birlikte istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Merak etmeyin Osmalıspor tekrar ayağa kalkacak biraz sabra ihtiyacımız var" diye konuştu.

Osmanlıspor-Sivasspor