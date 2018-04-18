Şampiyon Halkbank, medya ile buluştu

Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank'ta, yöneticiler ve oyuncular medya mensuplarıyla buluştu.
Halkbank'ın Ataşehir'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen organizasyonda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, teknik ekip ve oyuncular hazır bulundu.
Osman Arslan, Halkbank'ın 80. yılı heyecanını yaşadığı sezonu şampiyonlukla tamamladıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Güzel bir başarı sonucunda bir araya geldik. Üst üste 3., toplamda 9 şampiyonluğa ulaşmış bulunuyoruz. Bizleri çok mutlu eden sonuçlar için Halkbank oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür ediyorum." dedi.
Arslan, artık Türkiye şampiyonluklarının Halkbank için yeterli olmayacağı vurgulayarak, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefini de koyalım." ifadelerini kullandı.
Arslan, Halkbank'ın Türkiye için 80 yıldır aralıksız çalıştığını hatırlatarak şöyle konuştu:
"Milletimizin her türlü finansman ihtiyacını karşılamak için sürekli yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken de ülkemize her alanda değer katıyoruz. Bizim bankacılık anlayışımız, hep sahada olma anlayışına dayanır. 19 bin kişilik Halkbank ailesinin her ferdi, iyi bir takım oyuncusu olma bilinciyle hareket eder, her daim sahada olup müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu anlarda yanında olmak ister. Emek vermeye, her şeyden önce yaptığı işe gönül vermeye dayanan bu anlayışın Halkbank Spor Kulübüne de yansıdığını görmekten çok mutluyuz. Yepyeni başarı hikayeleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz."
SÜLEYMANOĞLU: ÖNEMLİ OLAN NEREDE BİTİRDİĞİNİZ
Halkbank Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu da geçen yıl gibi bu yıl da elde ettikleri başarı sebebiyle takım ve medya mensupları ile bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
Halkbank Voleybol Takımı'nın, Halkbank gibi her zaman zirveye oynadığının altını çizen Süleymanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz yıl, 'Önümüzdeki sene de bizi yine şampiyon olarak görebilirsiniz.' demiştik, bu sene de aynı şekilde şampiyon olarak karşınıza çıktık. Ekibimi tebrik ediyorum. Bu 5 yılda 4 şampiyonluğumuz, üst üste de 3., toplamda 9 şampiyonluğumuzu kazandık. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan ve kupa alan takımıyız. Genel müdürümüzü göreve geldikten sonra iki kupa ile karşıladık. İnşallah bir dahaki sene Şampiyonlar Ligi kupasını kendisine armağan ederiz. Oyuncular, teknik adamlar değişir ama bu kültür değişmez."
Avrupa'da başarılı olmak için adım adım ilerlediklerini aktaran Selahattin Süleymanoğlu, "Yalnızca en iyi oyuncular ve yüksek bütçelerle başarıya ulaşılmıyor. Taşları yavaş yavaş döşüyoruz. Avrupa şampiyonluğu erkeklerde kolay bir şey değil. Kadınlarda her zaman ilk 4'te takımlarımız var. Halkbank Avrupa'da saygı duyulan ve şampiyonluk beklenen bir kulüp. Bizim de beklentimiz bu yönde. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. Almadığımız tek kupa Şampiyon Kulüpler Kupası, o kupayı kaldırmamız gerekiyor." sözlerine yer verdi.
Süleymanoğlu son olarak, "Kulüp Ankara'dan İstanbul'a taşınacak mı?" sorusuna ise, "Federasyon bize bu sene Selim Sırrı Spor Salonu'nu verdi. Takımın en önemli ihtiyaçlarından biri salon. Takımın İstanbul'a gelip gelmemesi konusunda bir karar verilmedi. Henüz bir salonumuz yok. Salonun olduğu yerde takım da olacak." yanıtını verdi.
Yardımcı antrenör Taner Atik ve oyuncular da kazandıkları başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a şampiyonluk kupasını verdi ve 19 numaralı takım formasını hediye etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.