Şampiyon Halkbank, medya ile buluştu

Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank'ta, yöneticiler ve oyuncular medya mensuplarıyla buluştu.

Halkbank'ın Ataşehir'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen organizasyonda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, teknik ekip ve oyuncular hazır bulundu.

Osman Arslan, Halkbank'ın 80. yılı heyecanını yaşadığı sezonu şampiyonlukla tamamladıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Güzel bir başarı sonucunda bir araya geldik. Üst üste 3., toplamda 9 şampiyonluğa ulaşmış bulunuyoruz. Bizleri çok mutlu eden sonuçlar için Halkbank oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Arslan, artık Türkiye şampiyonluklarının Halkbank için yeterli olmayacağı vurgulayarak, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefini de koyalım." ifadelerini kullandı.

Arslan, Halkbank'ın Türkiye için 80 yıldır aralıksız çalıştığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Milletimizin her türlü finansman ihtiyacını karşılamak için sürekli yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken de ülkemize her alanda değer katıyoruz. Bizim bankacılık anlayışımız, hep sahada olma anlayışına dayanır. 19 bin kişilik Halkbank ailesinin her ferdi, iyi bir takım oyuncusu olma bilinciyle hareket eder, her daim sahada olup müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu anlarda yanında olmak ister. Emek vermeye, her şeyden önce yaptığı işe gönül vermeye dayanan bu anlayışın Halkbank Spor Kulübüne de yansıdığını görmekten çok mutluyuz. Yepyeni başarı hikayeleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz."

SÜLEYMANOĞLU: ÖNEMLİ OLAN NEREDE BİTİRDİĞİNİZ

Halkbank Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu da geçen yıl gibi bu yıl da elde ettikleri başarı sebebiyle takım ve medya mensupları ile bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Halkbank Voleybol Takımı'nın, Halkbank gibi her zaman zirveye oynadığının altını çizen Süleymanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl, 'Önümüzdeki sene de bizi yine şampiyon olarak görebilirsiniz.' demiştik, bu sene de aynı şekilde şampiyon olarak karşınıza çıktık. Ekibimi tebrik ediyorum. Bu 5 yılda 4 şampiyonluğumuz, üst üste de 3., toplamda 9 şampiyonluğumuzu kazandık. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan ve kupa alan takımıyız. Genel müdürümüzü göreve geldikten sonra iki kupa ile karşıladık. İnşallah bir dahaki sene Şampiyonlar Ligi kupasını kendisine armağan ederiz. Oyuncular, teknik adamlar değişir ama bu kültür değişmez."

Avrupa'da başarılı olmak için adım adım ilerlediklerini aktaran Selahattin Süleymanoğlu, "Yalnızca en iyi oyuncular ve yüksek bütçelerle başarıya ulaşılmıyor. Taşları yavaş yavaş döşüyoruz. Avrupa şampiyonluğu erkeklerde kolay bir şey değil. Kadınlarda her zaman ilk 4'te takımlarımız var. Halkbank Avrupa'da saygı duyulan ve şampiyonluk beklenen bir kulüp. Bizim de beklentimiz bu yönde. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. Almadığımız tek kupa Şampiyon Kulüpler Kupası, o kupayı kaldırmamız gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Süleymanoğlu son olarak, "Kulüp Ankara'dan İstanbul'a taşınacak mı?" sorusuna ise, "Federasyon bize bu sene Selim Sırrı Spor Salonu'nu verdi. Takımın en önemli ihtiyaçlarından biri salon. Takımın İstanbul'a gelip gelmemesi konusunda bir karar verilmedi. Henüz bir salonumuz yok. Salonun olduğu yerde takım da olacak." yanıtını verdi.

Yardımcı antrenör Taner Atik ve oyuncular da kazandıkları başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a şampiyonluk kupasını verdi ve 19 numaralı takım formasını hediye etti.