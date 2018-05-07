Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Liverpool arasında oynanacak final karşılaşmasını 45 yaşındaki Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği açıklandı.

26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak maçta hakem Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Rastic, Dalibor Djurdjevic ve Clement Turpin yapacak.

Mazic, geçen yıl Konfederasyonlar Kupası'nda Şili ve Almanya arasında oynanan maçı ve 2016 Süper Kupası'nda Real Madrid ile Sevilla'nın karşılaştığı mücadeleyi yönetmişti.

GEÇTİĞİMİZ FİNALLER VE HAKEMLERİ

2010: Bayern Münih 0-2 Inter – Howard Webb (İngiltere)

2011: Barcelona 3-1 Manchester United – Viktor Kassai (Macaristan)

2012: Bayern Münih 1-1 Chelsea, 3-4 (penaltılar) – Pedro Proença (Portekiz)

2013: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Münih – Nicola Rizzoli (İtalya)

2014: Real Madrid 1-1 Atletico (4-1 uzatmalarla) – Björn Kuipers (Hollanda)

2015: Juventus 1-3 Barcelona – Cüneyt Çakır (Türkiye)

2016: Real Madrid 1-1 Atletico, 5-3 (penaltılar) – Mark Clattenburg (İngiltere)

2017: Juventus 1-4 Real Madrid – Felix Brych (Almanya)