UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak olan kura çekimi sonrasında belli olacak. Oynanan çeyrek final maçları sonrasında 4 takım yarı finale yükseldi ve yarı final eşleşmeleri beklenmeye başlandı. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekimi organizasyonu, TRT SPOR kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Yapılacak olan kura çekimi sonrasında 24 ve 25 Nisan'da ilk maçlar oynanacak. Rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta yapılacak. Final maçı ise 26 Mayıs'ta Kiev Olimpiyat Stadyumu'da yapılacak.

YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Bayern Münih (Almanya)

Roma (İtalya)

Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere)

SON MAÇ SONUÇLARI

Roma - Barcelona: 3 - 0 (Roma tur atladı)

Manchester City - Liverpool: 1 - 2 (Liverpool tur atladı)

Bayern Münih - Sevilla: 0 - 0 (Bayern Münih tur atladı)

Real Madrid - Juventus: 1 - 3 (Real Madrid tur atladı)