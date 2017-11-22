Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Dün de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün de devam ediyor. Milyonlarca futbolsever internet üzerinden "bugün hangi şampiyonlar ligi maçları var?" ve "hangi maç hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. İşte bugünün maçları ve detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 5. maçlar bu akşam'da devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D grup karşılaşmaları bu akşam tamamlanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçların yayınlanacağı kanal bilgileri;

Grup A:

20:00- CSKA Moscow - Benfica (Tivibu Spor 3)

22:45- Basel - Manchester United (Tivibu Kanal 82)

Grup B:

22:45- Anderlecht - Bayern München (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

22:45- Paris Saint-Germain - Celtic (Tivibu Spor 4)

Grup C:

20:00- Qarabağ Ağdam - Chelsea (Tivibu Spor 2)

22:45- Atletico Madrid - Roma (Tivibu Spor 3)

Grup D:

22:45- Juventus - Barcelona (Tivibu Spor 2)

22:45- Sporting Lisbon - Olympiakos (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

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