Şampiyonlar Ligi'nde gece başladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta grup maçları bu gece tamamlanacak... Tüm maçların tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA

MAÇ SONUCU | BENFICA 0-1 MANCHESTER UNITED (65' Rashford)



STAT: Estadio da Luz

HAKEM: Felix Zwayer

BENFICA: Svilar, Grimaldo, Luisao, Douglas, Ruben Dias, Fejsa, Augusto, Pizzi, Jimenez, Salvio, Diogo

MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Smalling, Blind, Mata, Herrera, Mkhitaryan, Valencia, Matic, Lukaku, Rashford

KIRMIZI KART: 90' Luisao

MAÇ SONUCU | CSKA 0-2 BASEL (29' Xhaka, 90' Oberlin)

STAT: Arena CSKA

HAKEM: Björn Kuipers

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Ignashevich, Vasin, Berezutski, Schennikov, Wernbloom, Milanov, Golovin, Vitinho, Zhamaletdinov

BASEL: BASEL: Vaclik, Lang, Suchy, Balanta, Akanji, Zuffi, Steffen, Petretta, Xhaka, Ajeti, Elyounoussi

MAÇ SONUCU | ANDERLECHT 0-4 PSG (3' Mbappe, 44' Cavani, 66' Neymar, 88' Di Maria)

STAT: Constant Vanden Stock

HAKEM: Pavel Kralovec

ANDERLECHT: Sels, Deschacht, Appiah, Mbodj, Gerkens, Onyekuru, Kums, Trebel, Dendoncker, Teodorczyk, Hanni

PSG: Areola, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Dani Alves, Verratti, Motta, Rabiot, Cavani, Neymar, Mbappe

MAÇ SONUCU | BAYERN MÜNİH 3-0 CELTIC (17' Müller, 29' Kimmich, 51' Hummels)

STAT: Allianz Arena

HAKEM: Sergei Karasev

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Hummels, Boateng, Alaba, Alcantara, Robben, Rudy, Coman, Kimmich, Lewandowski, Müller

CELTIC: Gordon, Gamboa, Boyata, Lustig, Tierney, Roberts, Brown, Sinclair, Armstrong, Ntcham, Griffiths

MAÇ SONUCU | JUVENTUS 2-1 SPORTING CP (12' Alex Sandro K.K, 30' Pijanic, 84' Mandzukic)

STAT: Juventus Arena

HAKEM: Michael Oliver

JUVENTUS: Buffon, Chiellini, Benatia, Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Sturaro, Higuain, Dybala, Mandzukic

SPORTING CP: Patricio, Coates, Coentrao, Mathieu, Piccini, Fernandes, Acuna, William Carvalho, Battaglia, Dost, Gelson Martins

MAÇ SONUCU | BARCELONA 3-1 OLYMPIAKOS (18' Nikolaou K.K, 61' Messi, 64' Digne, 90' Nikolaou)



STAT: Nou Camp

HAKEM: William Collum

BARCELONA: Marc-Andre ter Stegen, Pique, Digne, Umtiti, Busquets, Iniesta, Paulinho, Sergi Roberto, Suarez, Messi, Deulofeu

OLIMPIAKOS: Proto, Botia, Elabdellaoui, Koutris, Nikolaou, Zdjelar, Romao, Odjidja-Ofoe, Gillet, Androutsos, Mehdi Carcela

KIRMIZI KART: 45' Pique

MAÇ SONUCU | CHELSEA 3-3 ROMA (11' David Luiz, 37' Hazard, 40' Kolarov, 64' ve 70' Dzeko, 74' Hazard)



STAT: Stamford Bridge

HAKEM: Damir Skomina

CHELSEA: Courtois, Alonso, Zappacosta, Cahill, Christensen, Azpilicueta, David Luiz, Fabregas, Hazard, Bakayoko, Morata

ROMA: Alisson, Jesus, Kolarov, Fazio, Peres, Nainggolan, Strootman, Perotti, Gonalons, Gerson, Dzeko

MAÇ SONUCU | QARABAG 0-0 ATLETICO MADRID

STAT: Bakü Stadı

HAKEM: Ruddy Buquet

QARABAĞ: Šehić, Medvedev, Hüseynov, Sadygov, Agolli, Henrique, Almeida, Garayev, Madatov, Míchel, Ndlovu.

ATLETICO MADRID: Luis, Godin, Giminez, Vrsaljko; Gabi, Saul, Carrasco, Gaitan; Griezmann, Gamiero