Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde 21. şampiyonluğunu elde etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, İzmir'de Göztepe deplasmanında kazanılan şampiyonluk sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne bir tweet atarak "Bilin bakalım kim geri döndü?" ifadelerini kullanmış ve hedeflerinin Devler Ligi olduğunu göstermişti.

— Fatih Terim (@fatihterim) May 19, 2018

UEFA da Galatasaray'ı unutmadı. Şampiyonlar Ligi hesabından Galatasaray'ın dünkü kupa töreninden fotoğraflar kullanıldı ve "Galatasaray, Türkiye şampiyou olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı" ifadeleri kullandıldı.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 21, 2018

KUTLAMAYA DA ŞAMPİYONLAR LİGİ DAMGASI!

Galatasaray'ın dünkü kutlamasında Fatih Terim göründüğünde “İmparator” stadın her köşesinden “İmparator” tezahüratları yükseldi. “Nerede kalmıştık” anonsuyla çağrılan Terim, kızları ve torunlarıyla platforma ilerlerken taraftarlar kendisine büyük sevgi gösterisinde bulundu. Terim kırmızı halıda yürürken Şampiyonlar Ligi müziği çaldırarak mesajını verdi.

7. kez Galatasaray’ı şampiyon yapan Terim’in sezon içinde inancı simgeleyen sözleri pankartlara ilham oldu. Statta “Futbolun hakkını verdik mi? Verdik”, “Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik”, “Ruhumuzu sahaya koyduk mu? Koyduk”, “Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik”, “Biz bu takımı şampiyon yaptık mı? Yaptık” şeklinde dövizler yer aldı.



15. KEZ YER ALACAK!

Galatasaray tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.