Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İlk buluşmanın bu gece yapılan sahur ile gerçekleştirildiği Samsun'da Ramazan'ın ilk iftarı için geri sayım başladı. Peki Samsun'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Samsun imsakiyesi....

SAMSUN İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Samsun iftar vakti 19:54 olarak yer almakta. Samsun'da saat 19:54’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

SAMSUN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Samsun yarın gece 2. sahura kalkacak. Samsun sahur vakti 03:19 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Şanlıurfa' da 03:19 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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