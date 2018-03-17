Samsung Galaxy Note 8'in BİM'e gelecek olması teknoloji tutukunlarında yeni bir heyecan dalgası yarattı. BİM'in üst üste iPhone X ve Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü piyasa fiyatının çok altında satışa çıkarması büyük yankı uyandırmıştı. Satışa çıkan ürünler kısa sürede tükenmişti. BİM'in son bombası ise Samsung Galaxy Note 8 oldu. İşte Samsung Galaxy Note 8'in BİM'e ne zaman geleceği ve fiyatına dair bilgiler.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 BİM SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy Note 8’in 23 Mart Cuma haftalık kampanya gününde mağazalarda satışa sunulacağı belirtiliyor. 3299 TL fiyat biçilen Samsung Galaxy Note 8’in 2 yıl garantili olması bekleniyor. Hızlı şarj cihazının ayrıca 55.90 TL’ye satılması telefonun Samsung Türkiye değil, ithalatçi garantili olacağına dair ipucu veriyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte, akıllı telefon piyasasının heyecanla beklediği Galaxy Note 8 tanıtıldı. Üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak olan Samsung Galaxy Note 8, özellikleriyle de dikkat çekmeyi başardı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, tıpkı iPhone'daki iMessage gibi Live Message özelliğini barındırıyor. Aynı zamanda cihazda şimdiye kadar her modelde yer alan SD Kart girişi de bulunuyor.

Kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcılarla buluşacak olan Samsung Galaxy Note 8, kablosuz şarj teknolojisinin kullanımının artmasında büyük rol oynayacak. Ancak kablosuz şarj aparatının pahalı olması, kullanıcıların bu özelliği tercih etmemesi anlamına da gelebilir.

10nm yapıda olacak olan işlemci ve 6 GB RAM'e sahip olan Galaxy Note 8, 6,3 inçlik Quad HD+ ekranıyla 3.560 x 1.440 piksel çözünürlük sunacak.

Tasarım olarak bakıldığında da kullanıcılar için oldukça rahat bir deneyim sunan Galaxy Note 8, Galaxy S8 cihazında olduğu gibi çerçevesiz ekranla gelecek. Böylece ön yüzün tamamı baştan sona kadar ekran olacak ve kullanıcılara yeni bir deneyim sunacak.

Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak olan Samsung Galaxy Note 8, Samsung Dex ile masasüstü bilgisayar deneyimi için destek verecek.

18 Eylül 2017 tarihinde piyasaya çıkacak olan Galaxy Note 8, 24 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında ise önsiparişte olacak. Galaxy Note 8, ülkemizde 4.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 6,3 inç Super AMOLED, kavisli, Sonsuz Ekran

- QuadHD 2.960x1.440 piksel, 521 ppi piksel yoğunluğu

- Exynos 8895 işlemci, 64 bit 10 nm sekiz çekirdekli (2.3GHZ dört çekirdekli +1.7Ghz dört çekirdekili)

- 6 GB bellek

- 64 GB dahili depolama, microSD yuvası (azamî 256 GB)

-12 MP arka çift kamera

- 8 MP ön kamera

- 3.300 mAh kapasiteli pil

- USB-C bağlantı yuvası, 3,5 mm ses jakı

-Android 7.0 Nougat işletim sistemi

- IP68 suya, toza dayanıklılık sertifikası

- S Pen desteği

- 162,5x74,8x8,6 mm

- Gelişmiş iris tarayıcı

- Bixby sesli asistan

- Hızlı şarj, kablosuz şarj desteği