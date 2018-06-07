Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 için tablo pek de hayalinin kurulduğu gibi değil. Bugün itibarıyla internete düşen bazı sızıntı görseller Galaxy Note 9'u gözler önüne serdi. İşin kötü yanı, tasarım olarak önceki modelle neredeyse hiçbir fark bulunmuyor olması.

Samsung'un son yıllarda çıkardığı telefonlarda izlediği bu minimum fark politikası, "görünüşe bakılırsa" devam ediyor. Daha önce Galaxy S8+'ın ardından Galaxy S9 ile şaşırtmayan firma, benzeri bir hamleyi Galaxy Note 9'da da yapacak gibi görünüyor. Görsel olarak Note 8 ile neredeyse tek farkı, kameraların yanında değil de altında konumlanan parmak izi sensörü olan yeni modelde, pek çok telefonda görmeye alıştığımız çentik de tercih edilmemiş.

Güney Koreli teknoloji devinin bu hamleyi maliyetlerden tasarruf yapmak için tercih ettiği iddia edilse de, kullanıcıların "yeni bir model tatmini"ni ne kadar yaşayabileceği merak konusu. Donanım anlamında fark olsa da, görsel olarak da fark arayacak olan kullanıcıların tavrını satış rakamları belli edecek.

Samsung Galaxy Note 9 ne zaman satışa sunulacak?

Samsung'un yeni bayrak gemisi Note 9 için söylentiler, 9 Ağustos'u işaret ediyor. Yeni akıllı telefon yaz sonu satışa sunulacak ve yurt dışında 929 dolar bandında satılacak.