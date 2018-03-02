Kameraların fotoğraf ve video performanslarını ölçen DxOMark, daha önce toplam 98 puan verdiği Google Pixel 2’nin en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu duyurmuştu. Aynı testlere tabi tutulan Galaxy S9’un kamerası ise 99 puan alarak zirveyi ele geçirdi.

İLK İNCELEME: GALAXY S9 VE S9+

DxOMark ekibi, Galaxy S9’un dinamik diyafram açıklığı ve süper hızlı çift sensörüne ayrı bir parantez açtı. İlk özellik, en düşük ışıklı ortamlarda bile canlı fotoğraflar çekilmesine olanak tanırken, ikinci özellik ise telefonun anında 12 kare çekerek bunları tek bir fotoğrafta birleştirmesini sağlıyor.

APPLE MI SAMSUNG MU? TESTLER EN İYİYİ GÖSTERDİ!

Testlerde Galaxy S9’un fotoğraf performansı 104 puan alırken, video performansı ise 91 puana layık görüldü. Telefonun fotoğraf puanı bu zamana kadar ekibin verdiği en yüksek puan oldu. Video performans puanı ise iPhone X’un üzerinde, Pixel 2’nin ise altında kaldı.

HANGİSİ DAHA GÜVENLİ? GALAXY S9 MU İPHONE X MU?