uBreakiFix firmasıyla iş birliğine giden Samsung, ABD’deki Galaxy S9 kullanıcılarının telefonlarının 15 Mart’tan itibaren aynı günde tamir edilmeye başlanacağını açıkladı.

İLK İNCELEME: GALAXY S9 VE S9+

Bugünden başlayarak, ABD’deki Galaxy S9 kullanıcıları önceden herhangi bir randevu almaya gerek duymadan 300’den fazla uBreakiFix noktasına giderek telefonlarını iki saat ya da daha kısa bir sürede tamir ettirebilecek.

GALAXY S9’UN GİZLİ SİLAHI ORTAYA ÇIKTI

Samsung, uBreakiFix tamir noktalarında kullanılacak tüm malzemelerin orijinal Samsung parçaları olduğunu, tamir araçlarının kendileri tarafından sağlandığını ve tamirlerin Samsung sertifikalı profesyonel teknisyenler tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

SAMSUNG'A İNCE AYAR: S9 ALMAYA DEĞMEZ!