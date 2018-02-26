Tüm gözlerin Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+'da olduğu şu dakikalarda, Samsung'un CEO'su DJ Koh'dan katlanabilir telefon modeli Galaxy X hakkında önemli açıklamalar geldi. Koh tarafından yapılan açıklamada: "Eğer yeni bir kategoriye öncülük ediyorsanız, o zaman iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamanız gerekiyor. Bu konuda emin olmadan adım atmak yanlış olur." diyerek bir bakıma rakibi Apple'a taş attı.

iPhone X konusunda Apple'ın bu telefonu yeterince çalışma yapmadan piyasaya sürdüğünü ve sonuç olarak da telefonun birçok hatayla karşı karşıya kaldığını ima eden ünlü isim, katlanabilir telefon konusunda aynı hataları yapmayacaklarını dile getirdi.

İlk olarak 2016 yılında ismi dillendirilmeye başlanan OLED ekranlı katlanabilir telefon modelinin nihai adı şimdilik Galaxy X olarak görünüyor. Bu yeni telefon modelinin ne zaman satışa sunulacağı yönündeki soruya: "Söylentileri bazen dinleyemiyorum, kulağım sandığınız kadar da sağlıklı değil." şeklindeki cevabıyla savuşturan Koh, herhangi bir hataya yer vermemek adına çok çalıştıklarını belirterek sözlerini tamamladı.