Bu akşam TSİ ile 20:00'de tanıtılacak olan Galaxy S9 ve S9+'ın resmi lansman materyali olduğu iddia edilen bir video YouTube'da ortaya çıktı.

Galaxy S9 ve S9+'ın tüm özelliklerini göz önüne seren 3 dakikalık video, daha önce haklarında herhangi bir bilginin bulunmadığı yeni Dex istasyonu ve özel işletme modu gibi yenilikleri de gösteriyor.

Telefonlarda yer alacağı belirtilen Knock işletme modu, çalışanların işe geldiklerinde bu modu kullanarak iş verilerine ulaşmalarını sağlayacakken, Dex ise S9 ve S9+'ın bilgisayar gibi kullanılabilmesini mümkün kılacak.