Samsunspor - Ümraniye maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Samsunspor ile Ümraniye, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 35 puanlı Samsunspor 16. sırada bulunuyor, Ümraniye 58 puana sahip ve 3. sırada. Samsunspor son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ümraniye, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 356 kodlu maçı oynayanlar; Samsunspor galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Ümraniye galibiyet oranı 1.90. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Samsunspor son hafta oynanan Bandırmaspor maçında 0-0 berabere kaldı.

Ümraniye, Balıkesirspor karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Samsunspor, 16 gol attı ve 14 gol yedi.

Ümraniye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ümraniye, 15 gol atarken 21 gol yedi.