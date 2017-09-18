Samuel Eto'o'nun menajerinden MLS açıklaması

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Samuel Eto'o'nun kariyerinden şaşırtan bir açıklama geldi.

Samuel Eto'o'nun menajeri George Gardi, ''Eto'o ile konuştum. Kariyerini MLS'de sonlandırmak istiyor. Bu konuda bana görüşünü bildirdi. Antalyaspor ile olan sözleşmesi Haziran 2018'de bitiyor. Neler olacağını o tarihten sonra göreceğiz.'' dedi.

Kamerunlu yıldızın teknik direktör olarak futbol yaşantısına devam etmek istediğini söyleyen Gardi, ''Eto'o futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde olmak istiyor. Teknik direktörlük için gerekli eğitimleri almak ve teknik direktörlük yapmak istiyor. Bir gün Inter'i çalıştırmak gibi bir hayali var.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla ligde 5 maça çıkan Samuel Eto'o, 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Samuel Etoo