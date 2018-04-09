Sanayi inşaatı geride bıraktı

Yücelen yaptığı yazılı açıklamayla, TÜİK verilerini analiz eden TÜGİAD uzmanlarının hazırladığı 2017 Sektörel Ciro Endeksi Araştırması'nın sonuçlarını paylaşarak, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı büyümesini değerlendirdi.

Geçen yıl en yüksek ciro artışının sanayi sektöründe yaşandığını belirten Yücelen, "2017 yılında ekonomiyi sanayi sırtladı. 2017 senesinde 200 milyara yaklaşan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinin yüzde 30’unun imalat sanayi özelinde kullandırılması dahi, sanayi sektöründeki bu performansın elde edilmesinde önemli bir araç olmuştur. Bu gelişme aslında nitelikli finansmana erişim meselesinin Türkiye açısından ne derece kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir. Mevcut finansal mimari içerisinde finansmana erişimi kolaylaştıracak ve maliyetini azaltacak her türlü düzenleme, Türk sanayi açısından en önemli (yapısal tedbir) olacaktır. Bu konuda atılacak olan adımların her zaman yanındayız, arkasındayız." ifadelerini kullandı.

EN DALGALI İNŞAAT SEKTÖRÜ

Araştırmaya göre yıl içinde en dalgalı grafiğin inşaat sektöründe yaşandığını aktaran Yücelen, mevsimsel etkilerden arındırılmasına rağmen 2. ve 3. çeyreklerde önemli bir performans gösteren inşaat sektörünün son çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre ciro bazında önemli bir yavaşlama sergilediğini hatırlattı.

Sanayi sektörünün son çeyrekte Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde ciro artış hızı yakaladığını ifade eden Yücelen, "Son çeyrekte tüm sektörlerin ciro performansı, bir önceki çeyreğe göre düşerken yalnızca sanayi sektörü artış kaydetti." bilgisini verdi.

TÜGİAD tarafından yapılan araştırmada, sektörlerin cirolarındaki değişimin 2016 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmasının da yapıldığını kaydeden Yücelen, "Buna göre Türkiye ekonomisinin ciro bazında en iyi performans sergilediği dönem yüzde 32,3 ile 3. çeyrek oldu. 4. Çeyrek performansı göreli olarak düşüş göstermekle beraber yılın ilk yarısından daha iyi bir sonuç elde etti. Sektörel bazda bakıldığında ise sanayi sektörü 4 çeyrekte de Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış sağladı." ifadelerini kullandı.

ENFLASYONİST SÜREÇ KOBİ'LERİ ZORLUYOR

TÜGİAD Başkanı Yücelen, TÜGİAD tarafından geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen araştırma raporlarına da atıfta bulunarak, KOBİ’lerin nitelikli personele ve finansmana erişim sıkıntısı yaşadığını anımsattı.

Yücelen şunları kaydetti:

"Ticaret sektöründe enflasyonist süreç ile birlikte daralan kar marjları, özellikle mikro işletmelerin kan kaybına yol açmıştır. O nedenle bu sene özellikle küçük ticaret erbabının desteklenmesine imkan tanıyacak enstrümanlara ihtiyaç olacaktır. 'Nefes Kredisi' önemli bir adımdır ancak yeterli değildir. KGF modeline uygun nitelikli finansman kaynaklarının işletmelerimizin kullanımına açılması yerinde olacaktır.

Sektörlerin ciro bazlı yarışının analiz edildiği rapora göre geçen yıl mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeks ortalamalarına göre sanayi sektörünün ciro performansı son yıllarda Türkiye ekonomisindeki büyümenin amiral gemisi olan inşaat sektörünü geride bırakmıştır. İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin küresel bazda en rekabetçi olduğu, güçlü ve iddialı olduğu sektörlerden biridir. Bu nedenle inşaat sektörümüzdeki sağlıklı gelişmenin sürmesini bekliyoruz."