Sandefjord - Haugesund rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sandefjord, 10 Haziran 2018 Pazar günü Haugesund takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 5 puanlı Sandefjord 16. sırada bulunuyor, Haugesund 21 puana sahip ve 5. sırada. Sandefjord son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Haugesund, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 293 kodlu maçı oynayanlar; Sandefjord galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Haugesund galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sandefjord son haftadaki Lilleström müsabasında 1-3 yenildi.

Haugesund ise Kristiansund BK maçında 2-3 yenildi.

Sandefjord, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sandefjord, kendi sahasında 5 gol attı, 9 gol yedi.

Haugesund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Haugesund, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.