Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ'ın "celladı" olduğu belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi U.H. Şanlıurfa'da tutuklandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Atmaca'nın haberine göre; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, "Suriye'nin Deyrizor şehrinde DEAŞ terör örgütüne bağlı olarak sözde Cellat olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.K ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu U.H.'nun", TEM ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığını açıkladı. Polis ve savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 terör şüphelisinin tutuklandığı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER