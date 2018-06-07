HT Magazin'de yer alan habere göre, Sarp Apak, “Ben kadınlara güvenmiyordum, onlar da bana. Sonra tüm düşüncemi bir kişi değiştirdi, çok âşık oldum.” dedi.

2 ay sonra babalığı tadacak olan Apak, “Oğlumun doğumuna ben de gireceğim. İnşallah bayılmam” dedi.

Ünlü oyuncu, çocuğuna sağlam bir sevgi ve aile terbiyesi vereceğini de sözlerine ekledi.