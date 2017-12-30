Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün yapılan Sayısal Loto çekilişi için milyonlarca vatandaş biletlerini satın aldı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler? 30 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen her şey haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 30 ARALIK 2017

30 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 03 - 06 - 19 - 35 - 38 - 41

Sayısal Loto'nun 1103'üncü hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 759 bin 551 lira Muğla'nın Bodrum ilçesinden bir talihliye çıktı.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.759.551,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 104 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.124,70 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.492

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,65 TL

3 bilen kişi sayısı : 138.991

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL



BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da bir önceki hafta yapılan çekilişte Kırklareli-Merkez'den bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 04, 07, 10, 17, 20 ve 45 olarak belirlendiği Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 milyon 627 bin 438 lira olarak açıklandı.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.627.438,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 147 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.662,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 68,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 133.676 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,85 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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