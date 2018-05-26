Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekiliş sonuçları az önce duyuruldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştı. Bu hafta ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 900 bin 346 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 862 bin 135 liraolarak açıklandı. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 26 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 MAYIS 2018)

26 Mayıs Sayısal Loto sonucu: 01 - 10 - 11 - 13 - 26 - 34

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 19 Mayıs tarihli çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Şanslı numaralar ise 03 - 04 - 05 - 21 - 24 - 34 olarak belirlenmişti. Çekilişte, 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş, 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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