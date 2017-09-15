Scarlett Johansson ile Romain Dauriac boşandı

Geçtiğimiz mart ayında ayrılma kararı alan Scarlett Johansson-Romain Dauriac çifti, kızları için dost kaldıklarını söyledi. İkili, yaptıkları açıklamada “Kızımızı sevgi dolu bir ortamda büyütmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandılar.

Scarlett Johansson

Romain Dauriac