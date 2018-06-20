12 Dev Adam’ın tarihindeki üçüncü devşirme oyuncusu olan Birleşik Amerikalı guard Scottie Wilbekin, büyük beklentilerle gerçekleşen bu gelişmenin kendisini strese sokmadığını aksine heyecanlandırdığını söyledi.
Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka’nın elde ettiği Eurocup şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve tarihi başarıda rol oynayan genç yıldız, Gazete Habertürk’ten Gökhan Türe'ye verdiği özel röportajda Milli Takım’a da katkı vermekten onur duyacağını ifade etti.
Türk Milli Takımı’nda oynama fikri ilk ortaya atıldığında bunu sevinç ve gururla karşıladığını, ancak bir Amerikan vatandaşı olarak kendisini garip bir ikilemin içinde de bulduğunu itiraf eden 25 yaşında ve 1.88 boyundaki yıldız oyuncu, “Türk Milli Takımı’nda oynamak benim için çok güzel ve kolay bir karardı. Çünkü Türkiye’ni çok seviyorum. Ama aynı zamanda garipti de. Ben bir Amerikalıyım. Ama Türk pasaportu aldım. Bu benim için yeni bir şey. Ne beklemeliyim açıkçası bilemiyorum. Ama yaşayarak tecrübe edeceğim. Şu an için emin olduğuim tek şey sahada en iyisini vereceğim” dedi.
Kendisine Türk pasaportu verilmesinin, beklentilerin yüksek olduğunun en basit işareti olduğunu dile getiren tecrübeli guard, “Üç yıldır Türkiye’de ve Darüşşafaka’da oynuyorum. Burası artık benim ikinci vatanım sayılır. Türkiye’yi, İstanbul’u çok seviyorum. TBF’den Milli Takım’da oynama teklifi geldiğinde bunu hiç düşünmeden kabul ettim. Evet, beklentiler yüksek. Onlar benim sahada en iyisini vermemi istiyorlar. Ben de bunun için çaba sarfedeceğim” diye konuştu.
‘HENÜZ KARARIMI VERMEDİM’
Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Wilbekin, “Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Fenerbahçe çok büyük ve başarılı bir kulüp. Her oyuncu böyle bir takımda olmak ister. Ama ben hangi kulübe gidersem gideyim orada işlerin iyi gideceğine inanıyorum” dedi.
‘İYİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR’
“Milli Takım’ın yıldız oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Benim varlığımın da bu şekilde yorumlanmaması gerek. Takımımızda birçok iyi oyuncu var. Birlikte oynayarak daha iyi olan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Büyük şutları atanlar büyük katkı verip büyük yıldız olurlar. Türk Milli Takımı’nda da geçmişte bu böyleydi, şimdi de böyle olacak. Milli Takım’da oynamak için şimdiden sabırsızlanıyorum.”
‘BOBBY DİXON'I SAHA İÇİNDEN TANIYORUM’
A Milli Basketbol Takımı’nın yeni devşirme guardı Scottie Wilbekin, saha içinde zaman zaman tatlı-sert rekabet yaşadığı Fenerbahçe Doğuş’un ABD asıllı devşirme guardı Bobby Bobby Dixon’la Milli forma için rekabet yaşayıp yaşamayacağı konusuna ise yorum yapmadı.
Wilbekin, “Milli Takım’da olduğum için mutluyum. Bobby Dixon’ı sadece saha içinde tanıyorum. Onun dışında kendisini çok tanımıyorum ve kendisi şu anda burada değil. Bu nedenle onunla ilgili konuşamam” dedi.
‘ÇOK İYİ KARŞILANDIM’
A Milli Basketbol Takımı’ndaki ilk antrenmanını dün düzenlenen medya gününün ardından yapan Scottie Wilbekin, yeni takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyledi.
ABD asıllı oyuncu, 28 Haziran’da Ukrayna ve 1 Temmuz’daki İsveç maçlarında forma giymek için sabırsızlandığını ifade ederek, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı en kısa sürede yeneceğim.” diye konuştu.
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