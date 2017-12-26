Seda Akgül: Benim sabah neşem

Radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir, arkadaşı Seda Akgül ile hasret giderdi. Seda Akgül, Kadir Çöpdemir ile yayınladığı fotoğrafa, "Bizde dost dediğin böyle güreşerek hasret giderir. Benim sabah neşem" notunu düştü.

Kadir çöpdemir

seda akgül