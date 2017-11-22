Seda Sayan: Ben artık evlenmem

Seda Sayan geride bıraktığımız günlerde Yunanistan'ın popüler şarkıcısı Cefi Tayuk'la birlikte 'Seviyorum' adlı bir proje için bir araya gelmiş, verdikleri samimi pozlar yüzünden evlendikleri yönünde haberler yapılmıştı ancak Seda Sayan haklarında çıkan bu haberleri yayınladığı bir basın bülteni üzerinden sert bir dille yalanlamıştı.

Seda Sayan, evlilik konusunu aklından tamamen çıkarttığını göstermek adına bir takipçisinin kendisine yaptığı evlilik teklifine yorum yaparak gösterdi.



55 yaşındaki sanatçı, kendisine gelen evlilik teklifine, ''Geç kaldın ben artık evlenmem'' yanıtını verdi.



İşte Seda Sayan’ın o cevabı:



Seda Sayan