Seda Sayan, kendisi hakkında "Aşağılık bir kadın" ifadesini kullanan AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili yaptığı açıklamayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, şu sözlerle eleştirmişti: "Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti kanallarında söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın!" Sayan, bu sözler üzerine Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.