Lerzan Mutlu katıldığı bir televizyon programında Seda Sayan hakkında yorum yapmış ve Twitter sayfasından da Sayan’a hakaret dolu bir mesajını yayınlamıştı.

O sözlerin ardından Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu mahkemeye vermiş, mahkeme de Sayan'ı haklı bulup Mutlu'nun 3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.



Verilen cezayı az bulan Seda Sayan davayı temyiz tarafından bozdurup 10 bin TL tazminat istedi. Yeniden görülen davada mahkeme Seda Sayan'ın 10 bin TL isteğini geri çevirdi ve temyiz kararını bozdu.



“ALLAH'IN İŞİNE KARIŞILMAZ”

İtalya'da karşılaşan iki ünlü sanatçı kavgalarını unutup sarmaş dolaş oldu.

Seda Sayan, birlikte çektirdikleri fotoğrafı, “Allah’ın işi işte karışılamaz. Dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin. Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin" notu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı:



lerzan mutlu

Seda Sayan