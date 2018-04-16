Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde birçok mağazaya uğrayıp bol bol alışveriş yapan Seda Sayan, alacağı ürünler için arkadaşına da danıştı.

Alışverişlerini noktaladıktan sonra arkadaşıyla birlikte bir kafefede sohbet edip keyifli vakit geçiren Sayan, yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.

Şık kombini ve tarzıyla dikkati çeken sunucu, fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.