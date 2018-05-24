10 senedir Esra Erol’da programının orkestra şefliği görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak’ın bu çirkin ihanetine “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.
Posta'nın haberine göre, Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol’un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak’ın Arya adında bir kız çocukları da var.
Eda Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Senem Ünsal için "Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi" diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi.
Eda Gök, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir. Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla inciltmiştir. Uzun süredir devam eden bu ihanet yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.
Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi. İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin. Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim".
Eda Gök eşinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etti. İşte o ‘en yakın arkadaş’ Eda’ya doğum gününde şu mesajı attı: “Kardeşliğimiz 100 yıl devam etsin”
ESRA EROL'DAN EDA GÖK'E DESTEK
Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından eşi Ali Özbir, Eda Gök ve kendisinin yer aldığı bir kareyi, "Sen bizim kardeşimiz canımızsın... Ağabeyin Ablan olduk yeri geldi. Anca beraber kanca beraber... Her yolu beraber aştık, bunu da atlatırız Allah'ın izninle... " notuyla paylaştı.
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