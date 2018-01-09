Müzik ve sohbetin harmanlanacağı canlı yayında ikili, evliliklerine dair bilinmeyenleri anlatacak.

Programın magazin köşesinde gündemdeki gelişmeler uzman bir ismin katılımıyla yorumlanırken moda bölümünde ise bir kişi yine baştan yaratılacak.



“Seda Sayan’la” canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!



Okan Kurt

demet akalın

Seda Sayan

Seda Sayanla

Seda Sayanla ne zaman

Seda Sayanla ne zaman başlayacak?

Seda Sayanla show tv