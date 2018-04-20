Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) internet sitesinde yer alan ilana göre, Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları birlikte "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Fabrikalar için 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek. İhalede, geçici teminat tutarı 4 milyon lira, şartname bedeli 10 bin lira olarak belirlendi. Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları için daha önce ayrı ihaleler açılmış, Erzurum'daki fabrika için teklif gelmemişti.

İhale detayları şöyle;

"T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası birlikte olmak üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir."