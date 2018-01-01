Sözcü’nün haberine göre, bu ilgiye karşılık Selami Şahin, sevenlerini Hintçe ve Arapça konuşmalarla selamlamayı ihmal etmedi.



Yaklaşık 350 kişilik salonu dolduran Şahin, geri sayımın ardından “Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 2018 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Birbirimizi sevelim, barış olsun” mesajını verdi.



Selami Şahin'i eşi Didem Şahin ve kızı İrem Şahin de yalnız bırakmadı. İrem Şahin, güzelliğiyle gece boyunca herkesin ilgi odağı oldu.

selami şahin