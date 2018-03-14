HT Magazin'de yer alan habere göre, Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan tıpkı albümde olduğu gibi sahnede de Basa’ya eşlik etti. Tanıtım konserine katılanlar arasında Can Gox, Doğan Duru ve Mehmet Turgut gibi isimler de vardı.

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