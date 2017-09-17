Selçuk Kabadayı: Eşim Murat Başoğlu'na 'amca' diyordu

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"HER AİLEDE OLDUĞU GİBİ BİZLER DE HEP BERABER VAKİT GEÇİRİRDİK"

Murat-Hande Başoğlu, siz ve eşiniz Burcu Hanım birlikte zaman geçirir miydiniz?

Elbette... Her ailede olduğu gibi bizler de hep birlikte vakit geçirirdik.