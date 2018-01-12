Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği'ne giden daha sonra da Göztepe'nin yolunu tutan Selçuk Şahin, takımın durumunu ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

İşte Selçuk Şahin'in Hürriyet'e yaptığı açıklamalar:

Lige yeni çıkmış bir takımız. Uygulanan transfer politikası doğru bir politikaydı Yüksek karakterli oyuncular alındı. O anlamda doğru bir politika izlendi. Zaten iyi oyuncular vardı. Takım olabilmek çok kolay değil. Tecrübeli oyuncuların devreye girmesi ve Göztepe’nin büyük bir camia olması çok etken oldu. Bu da devreye girdi. Önemli sayıda bir puan aldık ilk devrede.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği zor bir durumdaydı. Sonrasında takımı toparladık. Göztepe’de de aynı şey olunca benim hakkımda çok güzel şeyler söylendi. Benim etkimden söz edildi. 25 kişilik grubu bir arada tutabilmek için farklı bir görev üstleniyorum. Yerli ve yabancı oyuncularla kaynaşma sağlanmasına yardımcı oluyorum. Belli bir tecrübeye ulaşınca takımda neler doğru neler yanlış bunları görüyoruz.

Takımda olumsuz şeyleri diğerlerinden daha erken görüyorum. Bunlar takıma olumlu yansıyor. Volkan ve Emre ile de aynı yaş grubu oyuncularız. 37-38 yaş futbol için yüksek görünüyor. Kendinize bakmazsanız sahada güçlü kalmanız çok zor. Ben işimi sevdiğim için çok çalışarak fizik olarak iyi bir durumda kalabiliyorum. Önemli olan işimi sevmem. Bu işi para için yapmıyorum. Vücuduma çok iyi bakıyorum. Severek işimi yapıyorum. Arkadaşlarım da beni destekliyor. Çok şükür şimdilik iyi gidiyor. Umarım 1 yıl daha oynarım ve sonrasına bakarız.

"OZAN TUFAN KAZANILMALI"

Sezon başı Aykut Kocaman gelmeden önce takım çok iyi görünmüyordu. Aykut Kocaman ile bir toparlanma olacağını biliyordum. Son dönemde çok iyi toparladılar iyi gitmeye başladılar. İkinci devre yine çok zor geçecektir. Herkes şampiyonluk için gereken puanı toparlamaya çalışacak. Zor bir lig olacak. Aykut Kocaman’ın gelişi ile beraber geçen yıl ki kopuk görüntü kaybolmuş durumda. Ozan’ın ne yaşadığını tam olarak bilmiyorum. Ancak ortaya çıkan görüntü çok hoş olmadı. Gelecek vadeden bir oyuncu. Kazanılması gerekir diye düşünüyorum. Bu Ozan için bir son olmamalı.

Fenerbahçe çok kolay bir kulüp değil. Önemli bir taraftar gücü var ve hep başarı bekleniyor. Futbolcu grubunun ekstra bir şeyler yapması gerek. Kötü oynayabilirler ama mutlaka mücadele etmeliler sahada. İstanbul farklı ve değişik bir şehir. Bunu yenen oyuncular da var yenilen oyuncular da var. Umarım Ozan neleri yanlış yaptığını fark eder. Çok da düzgün karakterde bir çocuk.

Volkan Demirel benim kardeşim gibidir. Fenerbahçe için bir kaleciden ötesi. Başka bir figür, başka bir değer. 20-25 kişilik takım içerisinde olumsuz şeyleri toparlayabilecek güçte ve çok önemli bir kişilik. Orada olması bana göre çok önemli. Kendine bakan bir oyuncu. Kaleci olduğu için 40’ına kadar oynar diye düşünüyorum. Oynamasa bile kulüp için önemli değer. Her zaman kulüp içerisinde olmalı. Ben her zaman yerli oyuncuların oynamasından yanayım. Çok fazla yabancı oyuncu olması bence yanlış. Çok fazla Türk oyuncu yetişmiyorsa nedenlerine bakmak gerek. Alt yapıdan gelen oyuncuların önü yabancılar yüzünden kapanıyor. Yabancı oyuncu önceliği var Türkiye’de. Yabancı sayısının fazla olması ligin kalitesini arttırdı mı bilemiyorum. Çok zor bir lig oluyor.

Ama ben kendi ülkemin insanına inanılması gerektiğini düşünüyorum. Çalıştığım teknik direktörler arasında çok ayrım yapmak istemem. Mili Takımdaki Fatih Terim ve Şenol Güneş de dahil. İsim vermek istemem. Hepsi değerliydi. Ben hep kendi insanımın yanında oldum. Yerli teknik direktörler her zaman öncelikli olmalı. Önemli değerlerimiz var. Altınordu muhteşem bir proje. Yüzde yüz eminim ki orada da yabancı sirkülasyonu olsa orada da bu gençler yetişemezdi ve Türk futbolu bu çocukları kazanamazdı. Göztepe olamazsa Fenerbahçe şampiyon olsun. Fenerbahçe rüzgarı arkasına aldığı zaman şampiyonluk için çok güçlü bir aday.

O taraftar gücü ile bir bütün oluşturabilirse çok güçlü oluyorlar. Başakşehir ve Beşiktaş çok iyi görünüyor. Galatasaray Fatih Terim ile çok güçlü oldu yine. Umarım Fenerbahçe olur. Ama işleri çok zor görünüyor. Fenerbahçe taraftarı çok mutlu etti. Onların yaşattıklarını kelimelerle anlatmak çok zor oluyor. Benim ne kadar Fenerbahçeli olduğumu zaman gösterdi. Mutlu oldum gurur duydum kendimle. Her insanın yaşayabileceği bir olay değil. Kadıköy’e her gittiğimde beni tribüne çağırdılar. Güçlü bir karakter olmasam 13 yıl kalamazdım. Yuhalandığım zaman korkak davransam bir sonraki maç görev alamazdım.

Hata yaptığımız zaman tabi ki olamaz. Taraftar bunları gördüğü için desteklediler. Ben hep olumlu şeyleri hatırlıyorum Fenerbahçe. Galatasaray’a Ali Sami Yen’deki son maçta Leo Franco’ya attığım golü hiç unutamam. 300’ün üzerinde maç oynadım ve çok fazla goller attım. Ama o gol hem tarihe geçti hem de hiç unutulmadı. Orada taksimetre kaç lira yazar esprileri bile yapıldı.