Ligde evinde yenilgi yüzü görmeyen, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Akhisarspor'a Yevhen Seleznyov'un golleriyle 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Maicon kırmızı kart görürken hatalarıyla maça damga vurdu. İlk ve ikinci golde hataları bulunan Maicon'un dışında Galatasaray'da Latovlevici de performansıyla taraftarların tepkisini çekti. Öte yandan Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Akhisarspor'un iki golünü atan Yevhen Seleznov, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Seleznov "Galatasaray iyi bir takım ve onları geçtik. Final oynayacağız ve kazanmamız gerekiyor. İleride insanlar finali kimin kazandığını konuşur. Bu finali de almamız lazım, buraya kadar geldik. İlk maçta 2-1 kaybettik. Ama futbol böyle bir şey. Önemli olan inanmak. Sahada her şey olabilir. Bugün kazanacağımıza inandık. Fenerbahçe'yi de yenmiştik. Galatasaray'ı da yendik. Neticede Camp Nou'da Barcelona ile oynamıyorsunuz! Bu şaka tabii ki Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz. Maçın hakemini (Barış Şimşek) tebrik etmek istiyorum. Galatasaray taraftarı baskı yapmaya çalıştı ama ortada kalıp iyi maç yönetti. Kaliteli bir hakem gerçekten de" ifadelerini kullandı.