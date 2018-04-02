Selin Şekerci-Kaan Taşaner çiftinden düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi. Karnaval'dan Vildan Aygül'ün haberine göre, oyuncu çiftin 4 yıllık ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, yaşadıkları sorunları aşamayan Selin Şekerci ve Kaan Taşaner, ayrılık kararını yaklaşık 2 ay önce aldı. Ünlü çift son zamanlarda kavga haberleri ile gündeme geliyordu.