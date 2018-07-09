İHA'nın haberine göre, Sen Anlat Karadeniz dizisinin Yangaz Fatih rolünü oylayan Furkan Aksoy, filmin sezon finaline girmesiyle Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Karadut köyünde bulunan akrabalarını ziyaret etti.

Tatilinin bir kısmını Adıyaman'da geçirmeyi planlayan Furkan Aksoy, kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Aksoy, Adıyaman’da oldukça ilgiyle karşılaştığını ve hayranlarının büyük sevgisiyle karşılaştığını belirtti.

Dizide şiddete maruz kalan kadınların konu alındığını hatırlatan ünlü oyuncu, gerçek hayatta yaşanan şiddet olaylarına ise çok üzüldüğünü ifade etti.

Yangaz Fatih lakaplı oyuncu, "Kadınlara şiddeti alan bir projede yer almakta çok mutluluk ve gurur verici. İnsanların kadınlara karşı davranışlarını, kadınlara karşı kibar olmalarını, onların dilinden anlamaları ve kadınlara karşı daha saygılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Birçok 'Nefes' var ülkemizde kocasından şiddete maruz kalan kadınlarımız var. Bunlar her ne kadar azalırsa bizlerde o kadar mutlu oluruz. Gönül ister ki hiç yaşanmasın. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yaparız bu hikayeyi anlatmak için” dedi.

"YENİ SEZONDA HEYECAN SÜRECEK"

Dizinin yeni sezonda da oldukça heyecanlı bir şekilde başlayacağını dile getiren Aksoy, "Biz ilk bölümden beri her hafta reytinglerde birinci oluyoruz. Bu senede güzel bölümlerle güzel hikayelerle yine birinciliği bırakmayacağımızı düşünüyorum. İzleyicilere güzel bir hikaye anlatıyoruz, anlamlı bir proje" ifadelerini kullandı.

Diziden ayrılan hikaye ve senaryo yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem ile ilgili soruya da cevap veren Aksoy, "Diziden senarist hocalarımız ayrıldı, hayırlısı olsun. Hikaye devam eder, yeni gelen senaristlerimiz de tabii ki kaldığı yerden devam ettirir. İnşallah yeni sezonda da güzel şeyler olur" şeklinde konuştu.

"ÇOK ACI VERİCİ BİR DURUM"

Furkan Aksoy, son dönemlerde yaşanılan cinsel istismar olaylarını sert bir şekilde eleştirerek, istismarcı ve tacizciler için idam cezasının getirilmesini istedi.

Benzeri olaylar için en sert cezaların hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Aksoy, "Bu haberler karşısında insanın gerçekten kanı donuyor. Ülkemizde böyle kansızlar maalesef var. Bu kansızlara, bu şerefsizlere verilebilecek en büyük cezalar ve kararlar çıkar. Gerekirse idama kadar gitmeli bu cezalar. Çok acı verici bir durum. Küçük çocuklar kaçırılıyor, söylerken ben bile utanıyorum taciz görüyor. Yani bunları duyunca gerçekten içimiz burkuluyor, inşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz ülkemizde. Çünkü ülkemiz artık gittikçe gelişen bir ülke” ifadelerine yer verdi.

"KIZ ARKADAŞIM YOK"

Ünlü oyuncu, meşhur olduktan sonra yoğun ilgi görmeye başladıklarını da kaydetti.

Esprili bir dil ile yolda kendisini görenlerin kızlarını vermek için yarıştığını belirten Aksoy, "Şu anda kız arkadaşım yok. Yani bu durumda zaten çok zor ilgilenmek yani bu işlerde kıskançlık çok oluyor. O yüzden şu an öyle bir planım yok. Şu anda hem dizi hem de şahıs olarak ön planda olduğumuz için ilgi tabii ki biraz fazla. Bu ilgi de hoşumuza gidiyor. Hatta Kahta’ya daha önceden geldiğim de kimse yüzüme bakmazdı orada bir köşede otururduk. Şimdi teyzeler önümü kesip kızımı sana vereceğim, görücü usulleri devam ediyor her halde, o teklifler çok geliyor. İnşallah bizler de ilerleyen zamanlarda zamanı gelince evleniriz. Şaşırıyor insan ne yapacağınız şaşırıyor, kimseyi kırmamak istiyor, onlara da hak veriyorum tabii ki, bu konuda mütevazi olamayacağım. Aileden biraz baskı var. Onlarda tabii ki doğru insanı ve doğru zamanı bulmamızı bekliyorlar" diye konuştu.