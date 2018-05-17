Senegal Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Aliou Cisse, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadroda, Bursaspor'un bu sezon El-Ehli Dubai'den kiraladığı Moussa Sow ve Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama da yer aldı.

2018 Dünya Kupası’nda Polonya, Kolombiya ve Japonya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Senegal'in kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (SPAL), Khadim Ndiaye (Horoya)

Savunma: Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover 98), Moussa Wague (Eupen)



Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Wanderers), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham City), Ismaila Sarr (Rennes)

Forvet: Keita Balde (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mane (Liverpool), Mbaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Sow (Bursaspor)