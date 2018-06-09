Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, tatilini memleketi Arvin´de ailesiyle birlikte geçiriyor.

Fenerbahçe´de forma giyen ve A Milli takımda da görev yapan sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı, A milli takımın Rusya ile oynadığı özel maçın ardından sezonun da sona ermesiyle tatil için memleketi Artvin'e geldi. Borçka ilçesi Balcı köyünde ailesinin yanına gelen Şener´in, akrabalarıyla birlikte iki gündür burada vakit geçirdiği öğrenildi. Şener, giydiği lastik ayakkabılarla derede balık avına da çıktı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.