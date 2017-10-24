Şenol Güneş: 4 maçta aldığımız 2 puan bizim için başarısızlık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında hücum zenginliği oluşturamadıklarını belirterek, "Maçtan 2 puan kaybederek ayrıldık, üzgünüz." dedi.

Zaman zaman baskıyı bireysel yaptıklarını, zaman zaman da preslerinin durdurulduğunu vurgulayan Güneş, "Tam tersi olduğunda kart gördük. Oyun olarak zengin bir tarzımız ortaya çıkmadı. Niyet olarak oyuncular ellerinden geleni gösterdi. Son dakikada 6 kişi gerideyken ve çok çekilerek gol şansı verdik. 5 dakika içinde golü bulduk. Bir başka pozisyonda golü kaçırdık. Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. 4 maçta aldığımız 2 puan bizim için başarısızlık." diye konuştu.

Şenol Güneş, kulüp başkanı Fikret Orman'ın futbolcuların maç seçtiği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Oyuncularımız sahaya çıkıp ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kafalarında sadece oynamak vardı, başka bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.



"ÜSTÜMÜZDEKİ TAKIMLARI GEÇMEK İSTİYORUZ"

Güneş, şu anda 7. sırada olduklarına dikkati çekerek, "Bizden daha iddialı takımlar var. Kayserispor, Akhisar Belediyespor gibi... Çıkışa geçen ekipler var. Fenerbahçe de iddialı bir takım. Ligin gidişatını iki takıma göre değerlendirmek doğru değil. Üstümüzdeki takımları geçmek istiyoruz. Berabere kaldık, kaybedebilirdik. Oyunculara teşekkür ettik." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncuların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Niyetlerinin samimi olması sevindirici. Sahada sinirlenmeleri, hakeme kızmaları doğru değil. Pozisyonlara itiraz ederken dönüşte pozisyon almakta zorlanıyoruz. Sıralamayla işimiz yok. Sadece çıkıp her maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzde Alanyaspor maçı var. Onu kazanmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.