Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'lık Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetini değerlendirdi ve "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bizim için iyi bir galibiyet oldu" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'lık Akhisarspor galibiyetini değerlendirirken, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başındaki gol bizi rahatlattı. Akhisar, bu sezon istikrarlı çizgisini yakalayamadı. Zaman zaman çok iyi oynadı bazen tutturamadı. İyi ve koşan bir takım. Hava nemliydi ama baştaki golümüz oyunu lehimize çevirdi. Daha sonra 2-0 yaptık. Zaman zaman gereksiz top kayıplarıyla rakibi oyuna soktuk. Bu bizden kaynaklanan hatalardı. Oyuncuların hepsi iyi niyetliydi. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakip Akhisar zorluk çıkarabilecek bir takım. Kendi sahamızda hem penaltı hem goller kaçırdık ve maç 0-0 bitti. Futbol böyle bir oyun. Rakibe başarılar diliyorum, bizim için yarış devam ediyor." dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nden elenmeniz ligdeki bu performansınızın nedeni mi?" sorusunu ise Güneş, "Biz Şampiyonlar Ligi'nin arkasından Başakşehir'e karşı çok kötü oynayarak kaybettik. O maçı kaybeTeleset Mobilyaeseydik, çok daha iyi çizgide devam edecektik. O maçın muhakemesini yapmadan bu maç için oyuncularımı tebrik eTeleset Mobilyaek gerekiyor. Taraftarlarımız müthiş destek oldular. Şimdi kendi sahamızdaki maçı kazanıp devam eTeleset Mobilyaek istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA NİYE OLSUN?"

Güneş, artık Fenerbahçe maçına hazırlanacaklarını, daha sonra da Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla devam edeceklerini belirterek, "Ligde şu anda bulunduğumuz yerin önemi yok, bundan sonra oynayacağımız maçların önemi var. Kupada tek maç oynayacağımız için önemli ve kritik bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur ve kazanırız." ifadelerini kullandı.

Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu kaydeden Güneş, "Umarım bir gerginlik olmaz. Öyle bir arzumuz yok, bugün de maç yaptık, kendi sahamızda iki maç yaptık ve hiçbir şey olmadı. Fenerbahçe maçında niye olsun, olmaması için herkesin iyi niyetli oynaması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor'un yeni stadının Akhisarlıların çok hak ettiği güzel bir stat olduğunu aktararak, rakiplerinin sıkıntılı günler geçirdiğini ancak en kısa zamanda daha rahat hale geleceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE AZ GÖRÜLEN BİR OLAY"

Şenol Güneş, her iki takım taraftarı tarafından tribüne çağrılmasıyla ilgili olarak da "Türkiye'de az görülen bir olay. Umarım bu anlayış her maçta, Fenerbahçe maçında da alkışın da olduğu bir maç olur. Mühim olan orada da olması. Bu güzel tablonun örnek olarak öne sürülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.